Anbar'da Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

24 dakika önce

Bugün sabahın erken saatlerinde Anbar'daki bir Haşdi Şabi üssüne savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırı sonucunda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre saldırıda en az 30 Haşdi Şabi milisi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumu ağır.

Sahur vakti gerçekleştirilen saldırıda, Anbar vilayeti sınırları içindeki Akaşat bölgesinde bulunan Haşdi Şabi 19. Tugayı hedef alındı.

("Ensarullah el-Ewfiya" grubu olarak bilinen) Haşdi Şabi 19. Tugayı, Haşdi Şabi Kurumu bünyesindeki askeri birimlerden biridir. Bu tugay genellikle Irak ve Suriye arasındaki sınır bölgelerinde, özellikle de Anbar vilayetinin Kaim ilçesinde konuşlanmaktadır. İran'a yakın güçlerden biri olarak kabul edilen bu grup, 2024 yılından bu yana ABD'nin terör listesinde yer alıyor.

Söz konusu tugay şu anda Haşdi Şabi komutası altındadır ve Irak güvenlik sisteminin bir parçasıdır; ancak koalisyon güçlerine karşı yürüttüğü silahlı eylemler nedeniyle sık sık hava saldırılarına maruz kalmaktadır.

Yine bugün sabah saatlerinde K24 muhabiri Soran Kamaran şu bilgileri aktardı:

"Kerkük'te, İmam Cafer es-Sadık Üniversitesinin arkasındaki Haşdi Şabi İdaresinde karargahı bulunan Haşdi Şabi Özel Kuvvetler Alayına da bir saldırı düzenlendi."

K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre bu saldırı sonucunda dört Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı.

ABD'nin Haşdi Şabi'ye ve ona bağlı yasa dışı silahlı gruplara yönelik bu saldırıları; Irak ve bölgedeki ABD askeri üs ve karargahlarının, bu güçler tarafından sürekli olarak insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alınmasına bir misilleme niteliği taşıyor.

Tüm bu yaşananlar; 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesi ve bunun sonucunda ülkedeki bazı liderlerin öldürülmesinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Buna karşılık İran ise söz konusu saldırılara hızla yanıt vermiş; İsrail'e bir dizi füze fırlatmanın yanı sıra, bölge ülkelerindeki birçok ABD askeri üssünü ve karargahını da hedef almıştı.