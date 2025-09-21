Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, ABD yolcusu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. oturumuna katılmak üzere ABD’ye gidecek.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, BM Genel Kurulunun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberine göre Ahmed Şaraa, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulunun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktı.
BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Şaraa, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.