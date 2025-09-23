Ahmed Şaraa: İsrail ile anlaşma bölgede barışı yayacaktır

52 dakika önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten öncesine geri dönmesi gerektiğini belirterek, Suriye'nin Esad’ın hüküm sürdüğü döneme dönmesinin kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Ahmed Şaraa, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada, “8 Aralık 2024'ten öncesine geri dönmeli. Kimseye tehlike ve tehdit kaynağı olmayacağımızı daha önce de söyledik.” dedi.

Suriye’deki Kürtlerin durumuna yönelik Şaraa, “Washington, Kürtlerin Suriye ordusuna entegre olmasına yardımcı olabilir.” değerlendirmesi yaptı.

Suriye tüm taraflarla eşit mesafede olmak istediğini vurgulayan Ahmed Şaraa, “Suriye'nin eski durumuna dönmesi kimsenin çıkarına değil.” diye konuştu.

Ahmed Şaraa, “İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacak diğer anlaşmaların da önünü açacaktır.” ifadesini kullandı.

“Suriye'nin istikrarı birliğine bağlıdır ve onu bölmeye yönelik her türlü girişim tehlikeli bir çatışmaya yol açacaktır.” diyen Şaraa’ya göre Suriye'yi bölmekten söz etmek her şeyden önce Suriye'ye ve komşularına, özellikle Türkiye ve Irak'a zarar verecektir.

Suriye'de Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana milyonlarca Suriyelinin ülkeye geri döndüğüne işaret eden Ahmed Şaraa, Captagon ihracatının yüzde 90 oranında azaldığının altını çizdi.