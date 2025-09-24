Şaraa: Yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz

2 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti.

Ahmed Şaraa, 24 Eylül Çarşamba günü, BM 80. Genel Kuruluna hitap etti.

Halen BM yaptırımları altında bulunan ancak 21-25 Eylül tarihleri arasında ABD’yi ziyaret edebilmesi için kendisine özel seyahat izni verilen Şaraa, konuşmasında Esad rejimine son veren devrimi iyilik ve kötülüğün savaşı olarak nitelendirdi.

Şaraa, "Suriye, 60 yıl boyunca yönettiği toprakların değerini hiçe sayan baskıcı bir yönetim altında kaldı. Uzun yıllar boyunca adaletsizlik, mahrumiyet ve zulüm gördük. Sonra, onurumuzu geri kazanmak için ayağa kalktık. Önceki rejim, halkımıza karşı en korkunç işkenceleri uyguladı. Kimyasal silahlar, bombardıman, hapishanelerde işkenceler, zorla yerinden etmeler, mezhep kavgaları, uyuşturucu. Ülkemizi paramparça etti. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Eski rejim yaklaşık bir milyon insanı öldürdü, milyonlarcasını yerinden etti, iki milyon evi yıktı." diye konuştu.

İsrail’in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinen Şaraa, "İsrail’in ülkemize yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail’in politikaları, Suriye’ye destek veren uluslararası tutumla çelişmektedir. Bölgemizde yeni krizler ve çatışmalar meydana getirmektedir. Suriye, bu saldırılar karşısında diyaloğa bağlıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına bağlıyız. Uluslararası toplumu, bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriye'nin, Esad rejiminin düşmesinden itibaren stratejik bir politika benimsediğini, güç boşluğunu doldurduğunu, uluslararası diyalog çağrısı yaptığını ve liyakat esaslı bir hükümet ilan ettiğini vurgulayan Şaraa, "Yoğun diplomasiyle Suriye, uluslararası ilişkilerini yeniden kurdu, bölgesel ve küresel ortaklıklar tesis etti ve yaptırımların çoğunu kademeli olarak kaldırdı. Bugün, yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, bunlar halen halkımızı zincirlemektedir." sözlerini sarf etti.