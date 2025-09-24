ABD'de yapılan Gazze Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri

1 saat önce

ABD, Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dün gerçekleştirdiği "Gazze" konulu zirveye ilişkin yayınlanan ortak bildiride, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılmasına ve insani krizin çözülmesine ilişkin iş birliği taahhüdü mesajları verildi.

ABD, Arap Ligi veİİT ülkelerinin liderlerinin dün (23 Eylül Çarşamba günü) bir araya geldiği "Gazze" konulu zirveye ilişkin ortak bildiri yayınlandı.

Bildirede, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanırken, Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesi de kınandı. Katılımcılar ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutumlarını da yineledi.

Bildiride, savaşı sona erdirmeye ve acilen bir sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Liderler, hem rehinelerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yeterli insani yardım malzemesinin girişinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizerken, bunun adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtti.

Tarafların iş birliği taahhütlerinin yinelendiği bildiride, bölgede istikrarın sağlanması için ayrıntılı bir planın oluşturulması gerektiğinin de altı çizildi. Liderler, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekânlarda istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

Bildiride, Filistin yönetiminin reform çabalarına verilen destek yinelenirken, Gazze'nin yeniden inşası için Arap Ligi ve İİT planına dayalı kapsamlı bir projenin ve güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğu belirtildi. Liderler, Filistin yönetiminin uluslararası yardımlarla desteklenmesinin öneminin altını çizerken, Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için işbirliği taahhüdünde de bulundu. Katılımcılar, zirvenin barış ve bölgesel iş birliğine giden yoldaki bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının gerektiğini belirtti.