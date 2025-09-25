Erdoğan, Trump ile görüşmek için Washington’da

5 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirecek konuları görüşecek.

Recep Tayyip Erdoğan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinden Washington'a geçti.

Joint Base Andrews Havalimanında Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, bugün (25 Eylül 2025) Washington'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile Washington'a gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da New York'taki temaslarının ardından Washington'a geçmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. 25'inde onu görmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Erdoğan, Beyaz Saray'ı en son 2019 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde ziyaret etmişti.

New York'ta Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren Erdoğan, Trump’la görüşmelerinde F-35 konusunun masaya yatırılacağını belirtirken, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesinin, "stratejik ortaklığa uygun olmadığı" ve "bu adımın yanlış olduğu"nu söylemişti.