Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Mthethwa, otel önünde ölü bulundu

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

3 saat önce

Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'teki Hyatt Oteli'nin önünde ölü bulundu.

Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, dün Bois de Boulogne Parkı civarında kaybolmasının ardından bugün Hyatt Oteli'nin önünde ölü bulundu.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Mthethwa'nın telefon sinyalinin dün yerel saatle 15.00 sıralarında Bois de Boulogne civarında son kez tespit edildiği, Mthethwa'nın eşinin de dün akşam saatlerinde aldığı "endişe verici mesaj" üzerine kayıp ihbarında bulunduğu aktarıldı.

Polisin, köpekli timlerin de katılımıyla bölgede arama çalışması yaptığı kaydedildi.

Paris Emniyetine bağlı Kişilere Yönelik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, 58 yaşındaki Mthethwa'nın kaldığı 22'nci kattaki odanın normalde açılmayan güvenlikli penceresinin zorlanarak açıldığı, bu nedenle de olayın intihar olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.