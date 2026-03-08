Irak İslami Direnişi: 24 Saatte 24 askeri operasyon düzenledik

3 saat önce

Irak İslami Direnişi, son 24 saat içerisinde Irak ve bölgedeki "düşman mevzilerine" yönelik 24 farklı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Direniş tarafından bugün (8 Mart 2026, Pazar) yayımlanan resmi açıklamada, "Faaliyetlerin genişletilmesi kapsamında, geçtiğimiz gün ve gece boyunca onlarca İHA ve çeşitli füzeler kullanılarak 24 askeri operasyon icra edilmiştir." denildi.

İslami Direniş’in bu saldırıları, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü doğrudan savaşın dokuzuncu gününe girdiği bir döneme denk geliyor. Washington ve Tel Aviv’in İran içindeki hedefleri bombalamaya devam etmesiyle birlikte, Orta Doğu genel olarak tehlikeli bir tırmanışın eşiğinde bulunuyor.

Buna karşılık İran tarafı saldırılara misilleme yaparak, İsrail üslerini ve Körfez bölgesindeki ABD çıkarlarını hedef aldı. Irak İslami Direnişi’nin bu denli geniş çaplı bir hareketliliğe geçmesi, bölgesel savaş sürecinde Orta Doğu’daki ABD güçleri üzerindeki baskıyı artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Gözlemciler, kısa sürede onlarca İHA’nın kullanılmasını, silahlı grupların askeri taktiklerindeki değişikliğin ve çatışma çemberinin tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişlediğinin bir göstergesi olarak yorumluyor.