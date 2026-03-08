Pezeşkiyan: Bize yönelik her saldırıya sert karşılık vereceğiz

3 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine saldırmaya niyetlenen taraflara sert uyarılarda bulunarak, Tahran’ın kendisine yönelik saldırılarda başka ülkelerin topraklarının kullanılmasına sessiz kalmayacağını vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, bugün (8 Mart 2026 Pazar) yaptığı basın açıklamasında, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendisine yönelik her türlü saldırıya en sert şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Pezeşkiyan, bu uyarısına rağmen Tahran'ın komşu ülkelerle olan kardeşlik ilişkilerini koruma ve güçlendirme çabalarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Konuşmasının devamında, "Düşmanlar, İran ile bölge ülkeleri arasında ihtilaf ve ikilik yaratmak için sürekli çaba sarf ediyor." diyen Pezeşkiyan, İran'ın kendisine saldıranlara karşı tüm gücüyle karşı koyacağını ve hiçbir baskının Tahran'ı teslim olmaya zorlayamayacağını vurguladı.

Komşu ve bölge ülkelerine dolaylı bir uyarıda da bulunan Pezeşkiyan, "Eğer herhangi bir ülkenin toprağı İran'a yönelik saldırı veya tecavüz için bir üs olarak kullanılırsa, karşılık vermekte tereddüt etmeyiz." dedi.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Orta Doğu'daki duruma ve özellikle Gazze Şeridi'ne değinen İran Cumhurbaşkanı, Washington ve Tel Aviv'in politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail, Gazze'de 50 binden fazla çocuğun ölümüne neden oldukları için hiç utanmıyor mu?" diye sordu.