Rusya: İran'ı destekliyoruz, Tahran sadece saldırılara yanıt veriyor

2 saat önce

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, ülkesinin İran’ın içinde bulunduğu mevcut savaş ve çatışmalarda tarafsız olmadığını ve Tahran’ı tam olarak desteklediğini belirterek, Batılı ülkelerin İran’a yönelik adımlarını "haksız" olarak nitelendirdi.

İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda, "Rusya, İran'a silah ve İHA yardımı yapıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Rus Büyükelçi, iki komşu ülke olarak iyi bir tarihsel ilişkiye sahip olduklarını ve ülkesinin İran'a tam sempati duyduğunu belirtti.

Andrey Kelin, İran'ın şu ana kadar herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Batı'nın gerilimlere yönelik yaklaşımını sert bir dille eleştiren Andrey Kelin, şunları kaydetti:

"Bu mantığı anlamıyoruz. Batı'nın mevcut mantığına göre her şeyin suçlusu İran. Ancak kimse ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlatan taraf olduğundan ve Tahran'ın sadece bu saldırılara karşılık verdiğinden bahsetmiyor. Bu, tek kelimeyle adaletsizliktir."

Rus Büyükelçi konuşmasının devamında, İran'a verdikleri desteğe rağmen Moskova'nın Körfez ülkelerine de yakınlık duyduğunu ve hepsiyle ortak çıkarları bulunduğunu vurguladı.

Kelin son olarak, "Barışçıl çözümlere ve diplomatik yollara dönmek için en iyi adım, bölgedeki tüm saldırıların ve güç kullanımının derhal durdurulmasıdır." uyarısında bulundu.

Öte yandan Kremlin Sarayı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran savaşını durdurmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladığını açıkladı.