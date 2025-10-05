Irak ve İran arasında 118 askerin cenazesi takas edildi

3 saat önce

Irak-İran Savaşı’nda hayatını kaybeden 70’i Iraklı, 38’i İranlı toplam 118 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi.

Irak basınında yer alan habere göre 5 Ekim Pazar günü Basra ilindeki Şelemçe Sınır Kapısı'nda cenazelerin takası için tören düzenlendi.

Törende 70’i Iraklı, 38’i İranlı toplam 118 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi.

Irak ve İran arasındaki cenaze takası, 2008 yılında imzalanan Cenevre Anlaşması'na uygun olarak gerçekleştiriliyor, ancak cenazelerin toplam sayısına ilişkin resmi bir rakam henüz açıklanmadı.

Irak-İran ilişkileri, Saddam Hüseyin rejiminin 2003'te devrilmesinden sonra iyileşti.