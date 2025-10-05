Başbakan Barzani, Endonezya'nın yeni Irak Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Endonezya'nın Irak Büyükelçisi Didik Eko Pujianto’yu yeni görevinden ötürü tebrik ederek, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), Endonezya'nın yeni Irak Büyükelçisi Didik Eko Pujianto’yu kabul etti.

Görüşmede Başbakan, Büyükelçi Pujianto’yu yeni görevinden dolayı tebrik ederek, görevinin başarısı için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini ifade etti.

Endonezya Büyükelçisi ise Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini ve refahını överek, ülkesinin özellikle ticaret alışverişi alanında ikili ilişkileri geliştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi'ndeki Endonezya diasporasının yaşam koşulları, olanakları ve ilgili kurumların yardımları ele alındı.