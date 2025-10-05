Zelenskiy: Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi

2 saat önce

Ukrayna, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken, Rusya da Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı." diyen Zelenskiy, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."