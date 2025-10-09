ABD onlarca şirkete yaptırım uyguladı

3 saat önce

ABD, İran destekli Husi ve Hamas militanlarının kullandığı dronlarda bulunan Amerikan elektronik bileşenlerini temin eden 15 Çin şirketini kısıtlı ticaret listesine aldı. Toplamda 29 şirketin eklendiği listede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bazı şirketler de yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İran destekli grupların kullandığı silahlı insansız hava araçlarında (İHA) yer alan Amerikan elektronik bileşenlerini temin ettiği belirlenen 15 Çin şirketini "Varlık Listesi"ne eklediğini duyurdu.

Federal Register’da yayımlanan bir bildiriye göre Çin merkezli 10 şirket, Yemen’deki Husi militanları gibi İran destekli grupların kullandığı silahlı İHA’larda bulunan bileşenlerin temin edilmesini kolaylaştırdığı için listeye alındı. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail Savunma Kuvvetlerinin Hamas tarafından işletilen çok sayıda silahlı İHA’yı ele geçirmesiyle bağlantılı olarak 5 Çin şirketi daha listeye eklendi.

Toplamda 29 şirketin eklendiği Varlık Listesi’nde, Türkiye ve BAE merkezli bazı şirketler de yer alıyor. Listeye eklenen bir diğer Çin şirketinin ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün (IRGC-QF) paravan şirketlerine İHA ve diğer bileşenleri temin eden yasa dışı bir ağın parçası olduğu belirtildi.