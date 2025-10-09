Erdoğan, Gazze'deki ateşkesten büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacaklarını ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şarm El-Şeyh'te yürütülen ve Türkiye'nin de katıldığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "İsrail Hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacaklarını ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ateşkesi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'den yetkililerin arabuluculuğunda Mısır'da üç gündür yapılan dolaylı görüşmelerin ardından geldi.

Hamas ateşkesi doğruladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulanırken, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'dan ateşkese ilişkin ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.

Katar'dan anlaşmaya ilişkin açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.