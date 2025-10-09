ABD'den 8 Iraklı kişi ve kuruluşa yaptırım

2 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Iraklı kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 Iraklı kişi ve 2 kuruluş İran'a silah kaçakçılığı konusunda yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, İran'ın Orta Doğu'da birçok ABD askerini öldürmekten ve ABD ile müttefiklerinin çıkarlarına saldırmaktan sorumlu Iraklı silahlı gruplara güvendiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin terörist grupları cezalandırmaya ve ağlarını ve finansal kaynaklarını yok etmeye devam edeceğini vurguladı.