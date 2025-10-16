Hamas, İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin gecikme nedenini açıkladı

28 dakika önce

İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin, İsrail'in bölgeye ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle geciktiği iddia edildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailli esirlere ait bazı cesetler, işgalci İsrail'in bombardımanları sonucu yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldı. Bu gecikme, İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermemesinden kaynaklanıyor.

Ulaşabildikleri tüm cesetleri teslim ettiklerini ancak geriye kalanların çıkarılması için gerekli cihaz ve ekipmanların halen temin edilemediğini aktaran Hamas, "Gecikmeden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise açıklamasında, uluslararası kamuoyunun birkaç İsrailli askerin cesetlerine gösterdiği duyarlılığı, Gazze'de enkaz altında kalan on binlerce Filistinli cenazeleri için göstermediğini belirterek, çifte standardı eleştirdi.

Gazze Hükümetine bağlı medya ofisine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yalnızca 653 yardım tırının girişine izin verdi. Anlaşma ise her gün 600 yardım tırının yakıt ve gıda dahil Gazze'ye ulaşmasını öngörüyordu.