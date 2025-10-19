Trump, yeni Irak Özel Temsilcisi'ni açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiğini açıkladı.
Donald Trump, 19 Ekim Pazar günü, sosyal medya platformu Truth hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı paylaşımında, "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti'ne Özel Temsilci olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
Açıklamada, "Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine ilişkin derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır." denildi.