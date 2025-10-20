İçişleri Bakanı Yerlikaya Diyarbakır'ı ziyaret edecek

1 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, bugün Diyarbakır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Türk basınında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Ali Yerilkaya bugün (20 Ekim Pazartesi günü) Diyarbakır'a ziyarette bulnacak.

Yerlikaya'nın güvenlik yetkilileriyle bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Toplantının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerilkaya'nın, barış sürecindeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’ı ziyaret etmişti.

Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesinin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Kardeşlik, adalet ve demokrasinin Türkiye’nin geleceğini kuracağı mimarinin üç temel ana sütunu olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." demişti.

- Barış süreci

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nin kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

-Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

PKK’nin silah yaktığı barış süreci çerçevesinde Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'te ilk toplantısını yaptı.

İlk toplantıda komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi ve 12 maddelik çalışma usul ve esasları oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon ikinci toplantısını 8 Ağustos Cuma günü yaptı. Bu toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, PKK'nin silah bırakma süreciyle ilgili komisyona bilgi verdi.

Parlamentoda grubu olan ve temsil edilen tüm siyasi partilerin yer alması hedefiyle 51 kişi olarak belirlenen komisyon, İYİ Parti üye vermediği için 48 üyeyle çalışmaya başladı.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulan ve kabul edilen bir öneriyle, İYİ Parti’den boşalan 3 kişilik üye kontenjanı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında dağıtıldı.

AK Parti komisyon üyeliğine Denizli Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ı, CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ı ve DEM Parti, Celal Fırat’ı görevlendirdi.