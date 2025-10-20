TBMM'nin gündeminde Irak ve Suriye tezkeresi var

57 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye ile Lübnan’daki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, 21 Ekim 2025 Salı günü, tezkere gündemiyle yeni haftaya başlayacak.

TBMM Genel Kurulunda Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 16 Ekim’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilmişti.

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir. " ifadelerine yer verilmiş.

SDG'nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik "adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığı" kaydedilen tezkerede, "Diğer taraftan, Suriye'de mevcut yönetimin beklenti ve gereksinimi doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, ülkedeki kimyasal silahların yerlerinin tespiti ve imhası süreçlerinde de ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." sözleri kullanılmış.

Öte yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün (20 Ekim 2025 Pazartesi günü), TBMM'de yapılacak olan Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine karşı “hayır” oyu kullanacaklarını açıkladı.

Koçyiğit, mevcut tezkerelerin Kürt meselesinin demokratik çözüm süreciyle uyumsuz olduğunu vurguladı.