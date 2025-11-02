Başkan Barzani: Hiçbir baskı altında haklarımızdan taviz vermeyeceğiz

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, "Milletimizin ve Peşmerge'nin arkasındayız ve hiçbir baskı altında haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mesud Barzani, 1 Kasım Cumartesi günü Duhok ilindeki Eylül ve Mayıs devrimleri peşmergeleri ile siyasi tutuklular ile bir araya geldi.

Katılımcılara devrimlerde gösterdikleri direniş ve mücadeleden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Barzani, "Son yıllarda Kürdistan'ı yeniden inşa etmek ve kalkındırmak için büyük çaba sarf ettik. Önümüze birçok engel çıkmasına rağmen, Kürdistan'a hizmet etmek ve yeniden inşa etmek için çalışmaya devam ettik. etmeye devam edeceğiz. Bizi durdurmaya çalışan birçok engel ve komplo var, ancak Allah'ın ve milletimizin desteğiyle devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

"Kürdistan toplumunu çeşitli komplolarla, özellikle uyuşturucu dağıtımı yoluyla, seçimlerde de dahil olmak üzere, yok etmek ve hayal kırıklığına uğratmak isteyen büyük bir savaş yürütülüyor." diyen Mesud Barzani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte kahramanca mücadele ettiğiniz gibi, şimdi de aynı direniş ruhuyla KDP'nin seçimlerde zafer kazanması için çalışmalısınız."

Kürdistan Bölgesi'nin defalarca tehlikeli saldırılara maruz kaldığını anımsatan Mesud Barzani, "Sadece Peşmergeler topraklarını ve milletini savundu." dedi.

Başkan Barzani, iç duruma ilişkin olarak, "Milletimiz için birçok büyük proje hayata geçirildi ve uygulanması planlanan daha büyük projeler de var. Dolayısıyla milletimizin ve Peşmerge'nin arkasındayız ve hiçbir baskı altında haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." sözlerini sarf etti.