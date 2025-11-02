Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçuş seferi yarın gerçekleşecek

3 saat önce

İstanbul'dan Süleymaniye'ye ilk uçuş, iki yıl aradan sonra gerçekleşimesinin ardından aynı uçağın Süleymaniye'den İstanbul'a dönüş uçuşu yapması planlanıyor.

Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından ilk Türk uçağının yarın (3 Kasım 2025 Pazartesi günü) saat 01.10’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanına iniş yapması bekleniyor.

Kurdistan24'ün edindiği bilgiye göre Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye Uluslararası Havalimanı ile Türkiye arasında cumartesi, pazartesi, salı ve cuma günlerinde uçuşlar gerçekleştirecek.

THY'nin açıklamasına göre uçak, İstanbul saatiyle 22:30'da Süleymaniye'ye hareket edecek ve yarın Kürdistan Bölgesi saatiyle 01:10'da iniş yapacak.

Türkiye’nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyduğu yasak, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim 2025’te Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik yasak kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Süleymaniye Uluslararası Havalimanından 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin havalimanına yönelik uçuş yasağına ilişkin NOTAM duyurusu, Türk Sivil Havacılık Kurumu tarafından NOTAM’ın küresel web sitesinden kaldırdığı ifade edilmişti.

Daha önce Ankara’nın defalarca uzattığı yasak kararı, en son 6 Ekim 2025'te 3 ay süreyle uzatılmıştı.