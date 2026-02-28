Türkiye'den İran'daki vatandaşlarına uyarı

2 saat önce

İran ve İsrail arasındaki askeri gerilimin tırmanması üzerine bölge ülkeleri güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarırken, Ankara, İran’ın başkenti Tahran’daki Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki güvenlik durumunun "hassasiyet arz ettiğini" belirterek Türk vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir uyarı yayımladı.

İran'da bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları, askeri tesis ve binalardan uzak durmaları ve acil haller dışında sokağa çıkmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İran’a seyahat planı olanların bu seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Büyükelçilik, Türkiye ile İran arasındaki ulaşım koridoruna ilişkin de bilgi vererek; Esendere, Kapıköy ve Gürbulak kara sınır kapılarının şu an için açık olduğunu ve vatandaşların kara yoluyla Türkiye’ye geçiş yapabileceğini duyurdu.

Sahadaki bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgesel iş birliğini koordine etmek amacıyla komşu ülkelerle telefon diplomasisi yürüttü.

Bakan Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre söz konusu görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ışığında bakanlıklar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve güvenlik koordinasyonunun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.