Arap ülkelerinden İran'ın saldırılarına sert kınama

3 saat önce

Bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına sert tepki gösteren Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün, yayımladıkları bildirilerle İran'ın saldırılarını "egemenlik ihlali" ve "bölgesel güvenliğe yönelik ciddi tehdit" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan: Her Türlü Desteğe Hazırız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran saldırılarını en sert dille kınadı.

Riyad yönetimi, söz konusu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, atacakları her adımda tüm imkanlarıyla destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Açıklamada, ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Katar: Karşılık Verme Hakkımız Saklıdır

Katar, topraklarının İran balistik füzeleriyle hedef alınmasını "açık bir ihlal ve kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'nın uluslararası hukuk çerçevesinde saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Bakanlık, İran ile her zaman diyalog ve barışı savunduklarını ve çatışmalardan uzak durduklarını hatırlatarak, bu saldırının komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu ve karşılıklı anlayış zeminini zedelediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için gerilimin derhal düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Kuveyt: Hava Savunma Sistemimiz Saldırıları Püskürttü

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde ülke hava sahasının İran saldırılarına maruz kaldığını, ancak hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürterek füzeleri imha ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine atıfta bulunarak topraklarını ve halkını savunma meşru hakkını vurgulayan Kuveyt, bu tür askeri eylemlerin bölgesel istikrarı yok edeceği uyarısında bulundu.

Ürdün: Çatışmaların Tarafı Değiliz

Ürdün Hükümeti ise yaptığı açıklamada ülkenin tutumunu netleştirerek, Ürdün'ün bölgesel çatışmaların bir parçası olmadığını ve hiçbir bölgesel gerilimde taraf olmayacağını duyurdu.

Amman yönetimi, hiçbir tarafın Ürdün'ün toprak ve hava sahası egemenliğini ihlal etmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.