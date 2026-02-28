Erbil semalarında İran'a ait İHA'lar düşürüldü

3 saat önce

İran, Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundu.

Bugün, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyon başlatmasının ardından bölge genelinde tansiyon tırmanmaya devam ediyor. İran, misilleme olarak bölgedeki ABD askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef alıyor.

Bu kapsamda İran, Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik İHA ile saldırı girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre saldırı amacıyla gönderilen İHA'lar, hedeflerine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilerek düşürüldü.

Güvenlik kaynakları, Erbil semalarında etkisiz hale getirilen İHA’ların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığını bildirdi.

Operasyonun başlamasından bu yana bölge ülkelerin semalarında askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı gözlemleniyor.

İran’ın bu girişimi, sabah saatlerinde başlayan ABD-İsrail ortak operasyonuna karşı başlattığı geniş çaplı misilleme dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tahran yönetimi, bölgedeki tüm ABD varlıklarını meşru hedef ilan ettiğini duyurmuştu.