Kürdistan Anti Terör: Erbil’de füze ve İHA’lar imha edildi

2 saat önce

Kürdistan Anti Terör Birimi, koalisyon güçlerinin Erbil il sınırları içerisinde çok sayıda füze ve patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kürdistan Anti-Terör Birimi tarafından yayımlanan resmi açıklamada, bugün (28 Şubat 2026 Cumartesi) saat 13:25 sularında, Erbil semalarında tespit edilen bir dizi füze ve kamikaze İHA'nın koalisyon güçleri tarafından havada vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu saldırı girişiminin herhangi bir can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı vurgulandı.

Bölgedeki hava savunma sistemlerinin teyakkuz halinin sürdüğü kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurdu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.