Başbakan Barzani'den Newroz Spor Kulübü'ne mali destek

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani son birkaç aydır mali krizle boğuşan Newroz Spor Kulübü'ne 450 milyon dinar bağışladı.

Başbakan Barzani'nin desteği, bölgedeki spor ve sporcuların Kürdistan Bölgesi'ni üst düzeyde temsil edebilmelerini desteklemektir.

Başbakan'ın desteği sporcuların Kürdistan Bölgesi'ni üst düzeyde temsil etmelerine olanak sağlayacak.

Irak Yıldızlar Ligi'nde Süleymaniye'yi temsil eden Newroz Spor Kulübü, geçmişte kulübün performansını ve kaderini doğrudan etkileyen bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı.

Newroz'un en büyük sorunlarından biri, derin ve uzun süreli mali krizdir.

Geçtiğimiz günlerde siyasi figürler, sanatçılar ve iş insanları bir bağış toplama kampanyası başlatmıştı.