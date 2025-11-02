Zelenskiy: Rusya bu hafta 1500 İHA, 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırdı

2 saat önce

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna’yı hedef alan saldırılarında yaklaşık 1500 insansız hava aracı (İHA), 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze kullandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye 2 balistik füze ve 79 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 67 İHA'nın düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği de kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Rusya neredeyse her gece halkımıza çeşitli silahlarla saldırı düzenliyor." dedi.

Bu gece yapılan saldırılarda Ukrayna'nın farklı bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 1500 İHA ile 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bölgeye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı paylaşımına göre, Rusların Donetsk bölgesine son bir gün içerisinde düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.