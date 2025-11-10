CHP'nin kurultay davasında karar açıklandı

Kararda, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı ifade edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayında "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla açılan davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme tarafından CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı ve çeşitli seçim kurullarına yazılarak kurultay ve kongre süreçlerine ilişkin belgelerin dosyaya getirildiği ifade edilen kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayda bin 366 delegeden bin 364'ünün oy kullandığı, geçerli bin 346 oyun 682'sini Özgür Özel, 664'ünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı belirtildi.

Kararda, hiçbir adayın tüzükte öngörülen salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan ikinci turda, Özgür Özel'in 812 oy alarak genel başkan seçildiği ifade edildi. Ayrıca 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay'da da Özel'in bin 171 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildiği bilgisi gerekçeli kararda yer aldı.

Mahkeme, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ile çeşitli asliye hukuk ve ceza mahkemelerinde görülen davalara ait belgeleri de değerlendirdi. Bu dosyalarda, bazı kongrelerde usulsüzlük, menfaat temini ve delege iradesinin fesada uğratıldığı yönündeki iddiaların bulunduğu, ancak seçimlerin yargı gözetiminde yapılması nedeniyle bu hususların seçim kurullarının yetkisi kapsamında olduğuna dikkat çekildi. Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesine atıfta bulunularak, siyasi partilerin kongre ve kurultaylarında yapılan seçimlerin ilgili seçim kurullarının gözetiminde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle mahkeme, kurultayda yapılan konuşma sınırlamaları veya oylama aralıkları gibi usule ilişkin iddiaların mahkemenin inceleme alanına girmediğini belirtti.

Kararında irade fesadı iddialarını da değerlendiren mahkeme davacıların, kurultayda bazı delegelere menfaat sağlanarak oylarının yönlendirildiği iddiasına dayandığını hatırlattı. Ancak mahkeme, irade fesadının Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlendiğini, bu davada ise "aldatma" halinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Bazı delegelerin menfaat temin ettikleri yönünde ifadelerinin bulunduğunu ancak bu ifadelerin delegelerin oy karşılığında pazarlık yaptığı anlamına geldiği, dolayısıyla iradenin fesada uğradığından söz edilemeyeceği değerlendirilmesinde bulunan mahkeme, menfaat temin eden delegelerin ahlaki davranmadıkları şeklinde değerlendirilebileceğini, fakat bu durumun kurultayın iptalini gerektirecek hukuki bir durum oluşturmadığını ifade etti.

İddiaların, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi çerçevesinde, "seçime hile karıştırma" suçunu oluşturabileceği, bu nedenle ilgili kişiler hakkında ceza davası açıldığını ancak delegelerin iradelerinin fesada uğradığına dair yeterli kanı oluşmadığı belirtildi. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine gerek yok." dedi. Ayrıca kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.