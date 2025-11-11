Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

56 dakika önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan basınındaki haberlere göre İslamabad'daki bölge mahkeme binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirtirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, X hesabından yaptığı paylaşımda, intihar saldırısını şiddetle kınarken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli." ifadelerine yer verdi.

Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumlarken, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir." dedi.