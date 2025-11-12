Suriye, DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı

2 saat önce

Suriye’de teröre karşı büyük adım. Suriye Hükümetinin ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldığı bildirildi.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin DAİŞ’E karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

"Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır.” denilen paylaşımda, Suriye’nin, resmen DAİŞ’i yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olduğu belirtildi.

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak’ta DAİŞ’e karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye Hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa da ülkesinin DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyonla siyasi iş birliği bildirisi imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’yı dün sabah Beyaz Saray’da kabul etti. Tarihi nitelikteki bu diplomatik görüşme, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Görüşme sırasında Trump’ın Şaraa’yı karşıladığı anlara ilişkin fotoğraf çekimine izin verilmedi. Ayrıca gazeteciler de Oval Ofis’e alınmadı.

Yetkililere göre Trump, Sezar Yasası’nın uygulanmasını 180 gün süreyle askıya alan bir kararname yayımlamaya hazırlanıyor. Ayrıca, Kongre’nin yaptırımların tamamen kaldırılması için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Suriye’nin Fransız mandasından kurtulduğu 1946 yılından beri geçen 79 yılda, Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olan Şaraa ise Fox News’e verdiği röportajda, “Suriye’nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji üzerinden ilerlenebileceğini” anlattı.

ABD ile bölgesel istikrar ve terörle mücadele konularında konuşarak anlaşacaklarını dile getiren Şaraa, İsrail ile beklenen güvenlik anlaşması konusunda, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir.” diye konuştu.

Şaraa, Şam’ın Abraham Anlaşmalarına katılmayacağını bir kez daha vurguladığı röportajında, ABD yönetiminin Suriye’ye yönelik yaptırımları tamamen kaldırması için de görüşmelerin süreceğini sözlerine ekledi.