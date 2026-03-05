Türkiye’den İran sınırı için üç aşamalı acil eylem planı

19 dakika önce

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran’daki savaş nedeniyle oluşabilecek olası bir toplu göç dalgasına karşı; sınırda tampon bölge oluşturulması ve kampların kurulmasını da içeren bir dizi planın hazır olduğunu duyurdu.

Medyaya açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı, şu ana kadar Türkiye ile İran arasındaki üç sınır kapısında olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmediğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak adına üç aşamalı acil eylem planı hazırladıklarını belirtti. Buna göre planlar şu şekilde:

Birinci Plan: Olası göç dalgasını İran toprakları içerisinde ve sınırın diğer tarafında karşılamak.

İkinci Plan: Göç hareketliliğinin engellenememesi durumunda sınır hattında bir tampon bölge (buffer zone) oluşturmak.

Üçüncü Plan: Göçmenlerin Türkiye topraklarına girişine, ancak sıkı bir denetim ve kontrollü bir şekilde izin vermek.

İçişleri Bakanı, ani bir göç dalgası durumunda yaklaşık 90 bin kişiyi barındırabilecek kapasitede kamp ve geçici konaklama merkezleri için ön hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Öte yandan Reuters haber ajansı, pazartesi günü yüzlerce İran vatandaşının sınırı geçerek Türkiye’ye giriş yaptığını, çok sayıda kişinin de geçiş yapmak için sınırda beklediğini bildirdi.

Bakan Mustafa Çiftçi, İran makamlarının kendi vatandaşlarının ülkeden çıkışını engellemek için sert tedbirler aldığına dair bilgiler edindiklerini, şu an için İran’dan çıkışına izin verilenlerin yalnızca Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşları olduğunu da sözlerine ekledi.