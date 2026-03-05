ABD Dışişleri: Orta Doğu'dan tahliye süreci genişliyor

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliye sürecinin kapsamının genişlediğini ve daha fazla kişinin bölgeyi terk etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan bir yetkili, 5 Mayıs 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu'yu terk eden ABD vatandaşlarının sayısında belirgin bir artış yaşanacağını öngördüklerini belirtti.

CBS News'in ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi şu ana kadar 6 bin 500 vatandaşının bölgeden ayrılmasına yardımcı oldu ve bu sayının artması muhtemel görülüyor.

ABD ve İsrail'in İran ile girdiği savaşın başlamasından bu yana çok sayıda yabancı uyruklu kişi Orta Doğu'yu terk ederken; dünya ülkeleri de vatandaşlarına, can güvenlikleri ve selametleri için bölgeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını başlatması ve saldırılar sonucunda İranlı bazı liderlerin öldürülmesinin ardından yaşanıyor.

İran ise bu saldırılara hızla yanıt vererek İsrail'e çok sayıda füze fırlatmanın yanı sıra, bölge ülkelerinde bulunan birçok ABD askeri üssünü ve karargahını hedef almıştı.