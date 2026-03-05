Başbakan Barzani: Birlik en büyük sermayemizdir

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, birliğin en büyük sermaye olduğunu belirtirken, ulusal kazanımların savunulması gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) Kürdistan halkının 1991 Mart Ayaklanması’nın (Raperin) 35’inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başbakan mesajında, Kürdistan halkının, Peşmergelerin ve şehit ailelerinin Raperin yıl dönümünü kutlayarak, "Raperin, Kürdistan halkının en şanlı kazanımlarından biridir. Halkın mücadelesi ve fedakarlığı sayesinde bugün Kürdistan Bölgesi resmi ve meşru bir statüye ve kurumlara sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Mesrur Barzani ayrıca, söz konusu kurumların her şekilde korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Mesajının bir başka bölümünde Kürdistan halkının birliğinin en büyük ve en güçlü sermaye olduğunu vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

"Raperin nasıl ki Kürdistan halkının birliği sayesinde başarıya ulaşıp kazanımlar elde ettiyse; bugün de halkımızın daha iyi bir gelecek adına, ulusal kazanımları her zamankinden daha fazla koruması ve savunması gerekmektedir."