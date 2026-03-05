Başkan Barzani Raperin'in yıl dönümünü kutladı: Sorunlar barışçıl yollarla çözülmeli

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Raperin’in yıl dönümünü kutlayarak, “Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Başkan Barzani, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Kürdistan halkının 1991 Mart Ayaklanması’nın (Raperin) 35’inci yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kürdistan halkının, Peşmergelerin ve şehit ailelerinin Raperin yıl dönümünü kutlayan Başkan Barzani’nin mesajının tamamı şu şekilde:

“Kürdistan halkının Büyük Ayaklanması’nın (Raperin) başlamasının 35’inci yıl dönümü vesilesiyle; şehitlerin onurlu ailelerini, kahraman Peşmergeleri, sevgili Kürdistan halkını ve halkımızın bu değerli kazanımının elde edilmesinde rol oynayan tüm yurtsever, mücadeleci ve özgürlükçü bireyleri kutluyorum.

Raperin, halkın ve Kürdistan'ın mücadeleci güçlerinin onlarca yıllık mücadelesi ile fedakarlıklarının bir ürünü ve devamı niteliğindedir. Bu gurur dolu hadise, bugün ve gelecekte her bir Kürdistanlı için teslim olmama, özgürlük arayışı ve onurlu bir yaşam iradesi mesajını taşımaktadır.

Bölgemiz şu anda çok karmaşık ve hassas bir süreçten geçmektedir. Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de Kürdistan'ın savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Bu kutlu yıl dönümünde, Raperin şehitlerini ve Kürt ile Kürdistan'ın özgürlük yolundaki tüm şehitlerini saygıyla selamlıyoruz.”