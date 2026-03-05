Dana Gas: Durum normale dönerse Kor Mor’da gaz üretimine yeniden başlayacağız

2 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas, güvenlik durumu nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki Kor Mor gaz sahasında üretimi geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Dana Gas tarafından bugün (5 Mart 2026 Perşembe) yapılan resmi açıklamada; güvenlik durumu nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki Kor Mor gaz sahasında üretimi geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre üretimi durdurma kararı 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Şirket, bu kararın bölgede yaşanan son güvenlik gelişmeleri ışığında alınan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladı.

Dana Gas, söz konusu kararın Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Bakanlığı ile tam koordinasyon içerisinde alındığını belirtti.

Sahanın teknik durumuna ilişkin detaylar paylaşan şirket, tesislerin tahliye sürecinin onaylanmış prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Tesislerin "hazırda bekleme" modunda tutulduğu, koşullar elverişli hale gelir gelmez üretim sürecine derhal yeniden başlanacağı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda Dana Gas; ilgili taraflarla koordinasyonu sürdüreceklerini, şeffaflık ilkeleri gereği piyasayı ve yatırımcıları her türlü yeni gelişmeden haberdar edeceklerini kaydetti.