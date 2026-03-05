CENTCOM: İran’ın füze tehditlerini hassasiyetle imha ediyoruz

1 saat önce

ABD, İran rejiminden kaynaklanan füze tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü ve tehdit oluşturan unsurların büyük bir hassasiyetle imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, 5 Mart 2026 Perşembe günü, görüntülü mesaj yayınlandı.

Mesajda, İran’ın mobil füze platformları ve saldırı kapasitesini zayıflatmaya yönelik askeri operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM’un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran rejiminin füze fırlatma kapasitesini yok etme çabalarımız sürmektedir. Bu tehditleri tespit ediyor ve yüksek hassasiyetli vuruşlarla etkisiz hale getiriyoruz."

ABD’nin bu operasyonel hamlesi, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir süreçte gelirken; Washington yönetimi, bölge güvenliğini ve Amerikan güçlerini tehlikeye atan her türlü saldırı girişimine karşı "sıfır tolerans" mesajını yineledi.