CENTCOM: İran’ın füze tehditlerini hassasiyetle imha ediyoruz
ABD, İran rejiminden kaynaklanan füze tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü ve tehdit oluşturan unsurların büyük bir hassasiyetle imha edildiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, 5 Mart 2026 Perşembe günü, görüntülü mesaj yayınlandı.
Mesajda, İran’ın mobil füze platformları ve saldırı kapasitesini zayıflatmaya yönelik askeri operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
CENTCOM’un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İran rejiminin füze fırlatma kapasitesini yok etme çabalarımız sürmektedir. Bu tehditleri tespit ediyor ve yüksek hassasiyetli vuruşlarla etkisiz hale getiriyoruz."
ABD’nin bu operasyonel hamlesi, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir süreçte gelirken; Washington yönetimi, bölge güvenliğini ve Amerikan güçlerini tehlikeye atan her türlü saldırı girişimine karşı "sıfır tolerans" mesajını yineledi.
The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026