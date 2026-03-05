İran: Türkiye’nin toprak egemenliğine saygı duyuyoruz

50 dakika önce

Tahran yönetimi, Türkiye hava sahasına yönelik füze fırlatıldığı iddialarını "komşuluk hukuku" vurgusuyla reddederken, bölgesel çatışmalarda geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’de tansiyonun doruk noktasına ulaştığı bir dönemde 5 Mart 2026 Perşembe günü İran’dan kritik bir açıklama geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye’nin egemenliğine tam saygı duymaktadır. Türkiye topraklarına füze fırlatıldığına dair her türlü iddiayı kesin bir dille reddediyoruz." denildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada; İran’dan fırlatılan ve Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO Hava ve Füze Savunma Sistemi tarafından imha edildiği belirtilmişti.

Öte yandan, İran Hatemü'l-Enbiya Karargahı, kuvvetlerinin yüksek hazırlık durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın devamı için tam hazırlıklıyız ve ne kadar süreceği konusunda bir endişemiz yok. Tüm hedeflerimize ulaşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Açıklamada, söz konusu kuvvetlerin ticari gemi süsü vererek bölgede faaliyet gösteren askeri gemilere karşı sert müdahalede bulunacaklarını belirtildi.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadığı da bildirilirken, boğazdan geçen gemilerle ilgili işlemlerin uluslararası protokollere uygun şekilde yürütüldüğü kaydedildi.