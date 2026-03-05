Azerbaycan: İran özür dilemelidir

1 saat önce

Azerbaycan, İran'ı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemekle suçladı.

Azerbaycan Hükümeti, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) İran'ın topraklarına iki İHA ile düzenlediği saldırıda, iki kişinin yaralandığını iddia etti.

Olayla ilgili olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bakü Büyükelçisini çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarından birinin İran sınırına yakın Nahçıvan bölgesindeki bir havaalanına, diğerinin ise bir okulun yakınlarına düştüğünü belirtti.

Bakanlık, saldırıları kınayarak, Tahran'dan acil açıklama istedi ve Azerbaycan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı uygun önlemleri alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.