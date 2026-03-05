Irak’ın 4 başkanlığı: Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları kınıyoruz

1 saat önce

Irak’ın 4 başkanlığı olarak tanımlanan Cumhurbaşkanlığı, Parlamento Başkanlığı, Hükümet Başkanlığı/Başbakanlık ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanlığı ortak bir açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Irak'ın 4 başkanlığı, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Latif Reşid'in başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Muhammed Şiya Sudani; Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan katıldı.

Toplantıda, bölgedeki ve uluslararası alandaki son güvenlik ve siyasi gelişmeler ile bunların Irak'taki iç duruma doğrudan etkileri ele alındı.

Hükümetin ülkenin dış çatışmaların ateşine sürüklenmesini önlemek için aldığı mekanizmaları görüşen katılımcılar, hükümetin güvenlik ve istikrarı pekiştirme, ülkenin egemenliğini koruma, diplomatik temsilcilerin güvenliğini sağlama ve Irak'ın bölgedeki dengeli ve kilit rolünü sürdürme önlemlerine desteklerini vurguladı.

Başkanlıklar, Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak veya güvenliklerini tehdit etmek için üs olarak kullanmayı redderek, Irak illerine yönelik her türlü saldırıyı kınadı ve bunu ulusal egemenliğin ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bölgedeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası topluma çatışmanın yayılmasını önlemek için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu. Katılımcılar, bölgeyi tehlikeli sonuçlardan uzak tutmanın en iyi yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu ifade etti.

Ayrıca hükümetin güvenliği pekiştirme, vatandaşların geçim kaynaklarını ve hizmetlerini iyileştirme ve reform ve sürdürülebilir kalkınma sürecini sürdürme çabalarına destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda, katılımcılar kanun ve düzeni sağlamak için güvenlik önlemlerine destek verilmesinin önemini vurguladı.