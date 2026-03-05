PWK'den Raperin mesajı: Raperin ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz

Güney Kürdistan başkaldırısı, milli, demokratik birleşik bir hükümetle devam ettirilmelidir

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Raperin'in 35'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, Güney Kürdistan başkaldırısının, milli, demokratik birleşik bir hükümetle devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

PWK Basın Bürosu, Güney Kürdistan halkının, Baas rejiminin zulmüne karşı ayaklanmasının (Raperin) 35’inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

5 Mart 1991 günü Güney Kürdistan’ın Ranye ilçesinde Kürdistan halkının Saddam Hüseyin diktatörlüğüne karşı başkaldırıyı başlattığı hatırlatıldığı açıklamada, "Bu başkaldırı tüm Güney Kürdistan’a yayıldı. Bu başkaldırılar sonucunda Hewler, Süleymaniye, Duhok, Halepçe Irak Devleti’nin işgalinden kurtarıldı.1992’de seçimler yapıldı ve Kürdistan Federe Bölgesi Parlamentosu ilan edildi." denildi.

Açıklamanın devamında, "Başkaldırı 2005’te Irak Anayasası’nda Kürdistan Bölgesine Federe Statü’nün resmi olarak kabul edilmesiyle devam etti. Başkaldırı durmadı. Başkaldırı, 25 Eylül 2017’de yapılan Bağımsızlık Referandumu’nda Kerkük, Şengal de dahil, Güney Kürdistan halkının yüzde 93’ünün bağımsızlığa "Evet" demesiyle devam etti."

Başkaldırının 35. yıl dönümünde, Güney Kürdistan’lı en geniş siyasi partilerin katılımıyla, Güney Kürdistan halkının birlik halinde temsiliyetini sağlayacak, Kürdistan Bölgesindeki tüm devlet kurumlarının birliğini sağlayacak ve federe kazanımları koruyacak bir hükümetin kurulmasına başlangıç olması dileyen PWK, "Bu, sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda milli, yurtsever bir zorunluluktur da." dedi.

Kürt milletinin ve Kürt halkının, ulusal demokratik güçlerin, kendi iç ittifaklarını ve birliklerini kurmalarının, birbirlerini desteklemelerinin ve kazanımlarını birlikte korumalarının, tüm ayaklanmaların ve zaferlerin temelini oluşturduğunu ifade edildi.

Tecrübelerin, Kürt milletinin, Kürdistan halkının ve ulusal demokratik güçlerin, kendi iç ittifaklarını ve birliklerini sağlamaları, birbirlerini sahiplenmeleri, kazanımlarını elbirliğiyle korumaları, tüm başkaldırıların ve başarının temelini oluşturduğunu ispatladığı belirtilen açıklamada, "Kürdistan’ın tüm parçalarında özgürlük elde edilinceye kadar, halkımızın başlattığı başkaldırının devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Mesajının sonunda, "Başkaldırının 35. yıl dönümünde Güney Kürdistan Raperini’ni (Başkaldırısını) kutluyor, raperin ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz." denildi.