Erbil'e düzenlenen füze saldırılarında kullanılan araç imha edildi

3 saat önce

Peşmerge güçlerinin Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarında kullanılan aracı Xazir'de imha ettiği bildirildi.

Kurdistan24'e konuşan bir kaynak, dün gece (4 Mart 2026 Çarşamba), saat 20:00 sularında, Irak milis gruplarının Xazir sınırındaki Peşmerge mevzilerinin yakınına bir araç getirdiğini söyledi. Erbil'e doğru ilk füze ateşlendikten sonra, aracın yerinin Zertik Dağı yamaçlarında tespit edildiği belirtildi.

Peşmerge güçlerinin aracı ağır silahlarla imha ettiği kaydedildi.

Irak ordusuna ait bir birliğin bugün (5 Mart 2026 Perşembe) olay yerine giderek, aracın ve füzelerin kalıntılarını kaldırdığı ifade edildi.