Komisyon, Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti

4 saat önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan bir heyet, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya hareket etti.

Süreç Komisyonu, bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İstanbul’dan İmralı Adası'na helikopterle gitti.

komisyon heyetinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden AK Parti) ise Hüseyin Yayman yer alıyor.

Yapılacak görüşmede heyet, Öcalan’ı dinleyecek. Görüşmede, Abdullah Öcalan’ın PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri ve çözüm önerileri ile yasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor.

Heyet ile Abdullah Öcalan’ın yapacağı görüşmenin tamamı tutanak altına alınacak. Tutanağın görüşme heyeti tarafından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyona sunulacak. Komisyonun toplantı gündemine getirilecek olan tutanakların, komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmesi planlanıyor.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.