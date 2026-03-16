Avrupa Birliği'nden İranlı 16 kişi ve 3 kuruma yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB), ciddi insan hakları ihlalleri ve protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasına karıştıkları gerekçesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nden 16 kişi ve 3 kuruma yeni yaptırımlar uyguladığını resmen duyurdu.

AB tarafından bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılan resmi açıklamada, söz konusu yaptırımların, Ocak 2026'da binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan protestoların bastırılmasında kilit rol oynayan kişi ve kurumları kapsadığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan öne çıkan kişi ve kurumlar şunlar:

1- İran İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Kolluk Kuvvetlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı.

2- Şiddet içerikli baskılara doğrudan katılan Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı yerel komutanları.

3- Tahran'daki Devrim Muhafızları ve Besic güçlerinin koordinasyonundan sorumlu Muhammed Kolordusu.

4- Horasan Rezevi vilayetindeki İmam Rıza Kolordusu.

Yaptırımlar, kadın hakları aktivistlerini, gazetecileri ve muhalifleri cezalandırmak, hapse atmak ve zorla itiraf almakla suçlanan bazı yargı yetkililerini de kapsıyor. Ayrıca İran Cezaevleri Kurumu Başkanı da işkence ve çocuk yaştakilerin idam edildiğine dair kanıtlar nedeniyle kara listeye alındı.

Teknoloji ve siber alanda ise vatandaşları izlemek için kullanılan "Nazer" uygulamasını geliştiren "Naji" şirketi ve Tahran Siber Polis Şefi, internetin kesilmesi ile bilgilerin sansürlenmesindeki rollerinden dolayı yaptırım listesine dahil edildi.

Alınan bu yeni kararla birlikte, Avrupa'nın yaptırım listesindeki İranlı kişi sayısı 263'e, kurum sayısı ise 53'e yükseldi.

Uygulanan yaptırımların içeriği:

1- Avrupa ülkelerindeki mal varlıklarının ve fonlarının dondurulması.

2- AB ülkelerine seyahat yasağı.

3- İç baskı veya iletişim izlemede kullanılabilecek her türlü ekipmanın ihracatının yasaklanması.

Bu yaptırımlar, bölgenin ve İran'ın son derece hassas bir süreçten geçtiği bir dönemde geldi. İran, 17 gündür ABD ve İsrail ile doğrudan bir savaşın içinde bulunuyor. Bu savaşta İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney ve birçok üst düzey askeri komutanın öldürüldüğü, ayrıca çok sayıda askeri üssün hedef alındığı bildiriliyor. Bu saldırıların sonuncusu, Tahran'ın Narmak bölgesindeki bir Besic güçleri karargahının hedef alınması oldu.

Avrupa Birliği, daha önce 9 Ocak 2026'da protestoculara yönelik şiddeti kınamış ve tutuklananların koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. 2011 yılından bu yana yürürlükte olan bu yaptırım mekanizmasının süresi Nisan 2026'ya kadar uzatıldı.