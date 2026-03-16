Irak Dışişleri Bakanı'ndan enerji ihracatı uyarısı

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin enerji ihracatındaki durumuna ilişkin uyarıda bulunarak, Körfez üzerinden petrol taşımacılığının önünde ciddi engeller oluştuğunu bildirdi.

Fuad Hüseyin, 16 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı son açıklamada, ülkesinin Körfez'deki deniz kapıları üzerinden petrol ihraç etme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, bölgesel gerilimlerin ve siyasi değişimlerin ticari rotalar üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde geldi.

Bu durum, OPEC'in ana ihracatçılarından biri olan Irak'ın, ihracat seviyelerini koruma ve petrolünü küresel pazarlara ulaştırma konusundaki endişelerini artırmış durumda.