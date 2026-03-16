Irak Hizbullahı, sözcüsü Ebu Ali el-Askeri’nin vefatını duyurdu

2 saat önce

Bugün yapılan resmi açıklamada, Irak Hizbullahı Askeri Sözcüsü Ebu Ali el-Askeri’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada, olayın zamanı, yeri ve nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılara yer verilmedi.

Açıklamada, "Hacı Ebu Ali el-Askeri’nin şehadet haberini duyuruyoruz. O, fedakarlık meydanları ile hakikati kelimeleriyle haykıran kürsüler arasında bir köprüydü." ifadeleri yer aldı.

Irak Hizbullahı, grubun güvenlik sorumlusu Hacı Ebu Mücahid Assaf'ın el-Askeri’nin görevini devralacağını aktardı.

Ebu Ali el-Askeri Kimdir?

Ebu Ali el-Askeri, Irak Hizbullahı’nın en dikkat çeken figürlerinden biriydi. Sadece sosyal medya hesapları üzerinden bu isimle faaliyet yürüten el-Askeri'nin gerçek kimliği hiçbir zaman açıklanmadı. Kişiliği hakkında bugüne kadar pek çok şüphe ve farklı yorum bulunmaktaydı.