Trump: Ülkelerin Hürmüz Boğazı meselesinde bize yardımcı olmasını istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın balistik füzelerinin yüzde 90'ını, insansız hava araçlarının (İHA) yüzde 95'ini, 100'den fazla savaş gemisini ve 7 bin hedefini yok ettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin tamamen yok edildiğini belirtti.

Trump, İran'ın tehditlerine karşı başlatılan askeri harekatla ülkenin hava ve deniz gücünün çökertildiğini ve İran'ın çok kötü bir durumda olduğunu bildirdi.

Operasyonun bilançosuna dair detaylar paylaşan Trump, "İran'ın balistik füze kapasitesini yüzde 90 oranında azalttık ve İHA'larının yüzde 95'ini yok ettik. İran Deniz Kuvvetleri'ne ait 100'den fazla gemi ile toplamda 7 bin hedefi imha ettik." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda 30'dan fazla mayın döşeme gemisini yok ettiklerine işaret eden ABD Başkanı, ekonomisi Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan ülkelere bu süreçte ABD'ye destek olmaları ve iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılacağını bir süre önce öngördüğünü belirten Trump, Hark Adası'ndaki petrol altyapısına ise kasıtlı olarak saldırmadıklarını ifade ederek, "Tek bir sözümle Hark petrol boru hatlarını durdurabilirim." uyarısında bulundu.

Birçok ülkenin Hürmüz için gönüllü olduğunu belirten Trump, olası Hürmüz koalisyonu üyelerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklayacağını söyledi.