Azim İttifakı'ndan Başkan Barzani’nin diyaloğu geliştirme girişimine destek

Azim İttifakı, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki askıda kalan sorunların çözümü amacıyla diyaloğun geliştirilmesi için Başkan Mesud Barzani'nin sunduğu girişimi memnuniyetle karşıladı.

Azim İttifakı tarafından bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin sunduğu girişimin ortak bir anlayışa ulaşmak için atılmış önemli bir adım olduğu, istikrarı güçlendireceği ve iki hükümet arasındaki ilişkileri olumlu ve verimli bir şekilde yeniden düzenleyeceği belirtildi.

"Bölgenin içinden geçtiği mevcut süreç, büyük zorluklar ve karmaşıklıklarla doludur.” denilen açıklamada, “Bu durum, askıda kalan dosyaların çözümü, ulusal birliğin korunması ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması için diyalog ve uzlaşıyı en iyi ve en uygun yol haline getirmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Tüm taraflar arasında sükunet ve uzlaşı diline başvurulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, anlaşmazlıkları derinleştirmek isteyen çevrelere fırsat verilmemesi için yüce ulusal çıkarların her türlü çıkarın üstünde tutulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın sonunda ittifak, bu hassas süreçte Irak'ın istikrarına hizmet etmek ve ülkenin birliğini korumak amacıyla ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Azim İttifakı'nın bu açıklaması, Başkan Barzani'nin bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yayımladığı mesajın ardından geldi. Başkan Barzani söz konusu mesajında, bölgemizde pek çok savaş ve gerilimin yaşandığı bir dönemde Irak'ın çeşitli krizlerin tehdidi altında olduğuna ve taraflar arasındaki siyasi görüş ayrılıklarının arttığına dikkat çekmişti.

Başkan Barzani mesajında, "Federal Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümetini sorunları ve sıkıntıları çözmek, bir anlaşmaya varmak üzere bir araya gelmeye ve krizler ile sorunları daha da derinleştirmek isteyen fırsatçıların önünü kesmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.