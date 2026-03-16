Ali Laricani: Müzakereler sırasında aldatıcı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, dünya Müslümanlarına ve İslam ülkelerine hitaben yayımladığı mesajda, ülkesinin müzakereler sırasında "aldatıcı bir Amerikan-Siyonist saldırganlığıyla" karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ali Laricani, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yayımladığı mesajda, bu saldırıların amacının İran'ı çökertmek olduğunu belirterek; saldırıların İslam Devrimi'nin büyük ve fedakar bir liderinin yanı sıra çok sayıda sivil ve askeri komutanın şehit düşmesine neden olduğunu söyledi.

Mesajının bir diğer bölümünde İslam ülkelerinin tutumunu sert bir dille eleştiren Laricani, "Siyasi çerçevede kalan birkaç istisna dışında, hiçbir İslam ülkesi İran halkının yanında durmadı." dedi.

Laricani ayrıca, İran'ın tek başına ve kendi iradesiyle düşmanı yenilgiye uğratarak stratejik bir krize sürüklemeyi başardığını vurguladı.

İran'ın ABD ve İsrail çıkarlarına yönelik saldırılarına da değinen Laricani, "Bazı ülkeler, ABD ve İsrail'in üslerini ve çıkarlarını hedef aldığı için İran'ın düşman haline geldiğini söylüyor. Sizin ülkelerinizdeki ABD üsleri İran'a saldırmak için kullanılırken, İran'dan eli kolu bağlı oturması istenebilir mi?" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in "kimseye vefası olmadığı" uyarısında bulunan Laricani, bölge ülkelerine kendi geleceklerini düşünmeleri çağrısında bulundu.

Laricani son olarak, tüm ülkeler için güvenlik ve bağımsızlığın ancak "İslam ümmetinin birliği" ile sağlanabileceğini kaydetti.