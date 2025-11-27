Irak Başbakanı ve Mesrur ​​Barzani telefonda görüştü

4 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile telefon görüşmesinde, Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıyı kınadı.

Mesrur ​​Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin görüşmeye dair açıklamasına göre Başbakan Sudani, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve bunun tüm Irak'a yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi.

Telefon görüşmesinde saldırganların en kısa sürede bulunup yakalanması ve cezalandırılması amacıyla ortak bir soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi.

سەرۆک وەزیران محەممەد شیاع سوودانی پەیوەندیی پێوە کردم و بە توندترین شێوە هێرشی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆری سەرکۆنە و شەرمەزار کرد و بە هێرش بۆ سەر هەموو عێراقی ناوبرد.



بڕیار درا لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی هاوبەش پێکبهێنرێت بۆ دۆزینەوە و دەستگیرکردنی هێرشبەران و بەسزاگەیاندنیان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 27, 2025

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.